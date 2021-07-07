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Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы
07.07.2021 17:30
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы. Как заявил Науседа в литовской столице на международной конференции по реформам в Украине, Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции.
«Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну», – сказал Науседа.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути.
«Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдове, открыв им путь евроинтеграции», – заявил президент.
Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам в Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
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