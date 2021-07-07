

Восемь кандидатов претендуют на пост главы ЦИК Грузии

07.07.2021 17:34





На пост главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии претендуют восемь человек. Как пишет Общественный вещатель, на этап собеседования перешли: Вилли Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.



Кроме того, на вакантное место члена ЦИК претендуют Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.

Процесс собеседования с кандидатами проходит в эти минуты в администрации президента Грузии.





Тамар Жвания объявила об отставке с поста главы ЦИК 30 июня. Она руководила избирательной комиссией с 2013 года.



Согласно действующему закону, если кандидат получит поддержку 100 депутатов парламента Грузии, он станет председателем ЦИК на пять лет. Если этого не произойдет, то получив поддержку 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.





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