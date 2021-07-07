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Министр культуры Азербайджана провел встречи в Тбилиси
07.07.2021 18:12
Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация Азербайджанской Республики во главе с министром культуры Анаром Керимовым посетила Тбилисский государственный профессиональный азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева.
Гости осмотрели место, где будет построено новое здание театра. После этого министр ознакомился с проектом, который был создан при поддержке SOCAR Energy Georgia. Было отмечено, что в ходе строительных работ будет отреставрирована также старая баня.
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил также в Тбилиси дом-музей известного азербайджанского писателя Джалила Мамедгулузаде.
Музей функционирует с 1998 года в двухэтажном доме, где проживают 10 семей. Здание сильно повреждено. Было отмечено, что мэр Тбилиси готов выделить необходимые средства на укрепление стен.
Анар Керимов отметил, что «восстановление музея должно проводиться в соответствии с законодательством Грузии».
Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев подчеркнул важность реставрации музея и приведение его в первоначальное состояние. Дипломат подчеркнул, что для ускорения процесса будут проведены переговоры с мэрией Тбилиси.
Сегодня азербайджанская делегация посетила и Национальный музей Грузии. Директор музея Давид Лорткипанидзе ознакомил азербайджанскую делегацию с богатой и уникальной экспозицией. В одном из выставочных залов музея гости ознакомились с несколькими экспонатами азербайджанской и восточной коллекций и историческими фотографиями Баку.
Министра культуры Азербайджана Анара Каримова сопровождали первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Грузии Каха Сихарулидзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и генеральный директор Socar Energy Georgia Махир Мамедов.
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