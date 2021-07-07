

Члены ЕП критикуют власти Грузии и напоминают о критериях вступления в Евросоюз

07.07.2021 18:26





Члены Европарламента (ЕП) ожидают задержания и наказания лиц, осуществивших насилие против представителей СМИ 5 июля.



С соответствующим заявлением выступили Свен Миксер, Виола фон Крамон и Марина Кальюранд.

«Мы строго осуждаем насильственные нападения на гражданских активистов, членов [ЛГБТК+] сообщества и журналистов в Тбилиси, что к сожалению сорвало проведение Марша достоинства.



Прискорбно, что правительство Грузии и священнослужители не смогли открыто зафиксировать свою позицию против гомофобной риторики.



Прискорбно, что у правительства не хватило готовности обеспечить гарантию безопасности собрания. Как и другие граждане, члены ЛГБТК+ сообщества должны иметь возможность пользоваться правом участия в мирном собрании.



Правительство Грузии озвучило намерение внести в 2024 году заявку на членство в ЕС. Хотим напомнить условия вступления в ЕС, известные как «Копенгагенские критерии», согласно которым, в стране должны быть стабильные институты, которые являются гарантией верховенства закона, защиты прав человека и уважения и защиты меньшинств.



Ожидаем, что лица, учинившие расправу, будут задержаны и наказаны по всей строгости закона», — говорится в заявлении.



5 июля в Тбилиси организованные Патриархией грузинской православной церкви (ГПЦ) насильственные и гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Всего пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Агрессивные граждане расправлялись со всеми, кого ассоциировали со СМИ.



Насилие происходило на глазах полиции. Многие пострадавшие подчеркивают бездействие правоохранителей, которых было довольно мало в эпицентре событий.





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