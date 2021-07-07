

Оливер Вархели: Варварство начинается со сжигания флагов

07.07.2021 18:45





Варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг ЕС на свое место», — заявил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Никакой факт вандализма и насилия не будет началом чего-либо. Это значит, что каждый должен знать и запомнить, что насилие ничего не порождает. Об этом мы говорили с премьер-министром. Это очень важный факт, и я узнал от него, что наказание будет в полную силу. Задействованы правоохранительные органы, и все, кто участвовал в этом насилии, будут привлечены к ответственности.



Что касается флага ЕС, я бы сказал, что варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг ЕС на свое место. Это важно для меня», — сказал Оливер Вархели.



Напомним, вчера участники контракции против «Прайд Тбилиси» сняли флаг ЕС со флагштока перед зданием парламента Грузии. Сегодня утром председатель парламента Каха Кучава снова поднял флаг ЕС на том же месте.





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