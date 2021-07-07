

Гахария: Государство не смогло защитить Конституцию и граждан

07.07.2021 19:09





«На протяжении последних двух дней мы увидели, что государство не могло защитить Конституцию и не смогло защитить граждан от физического насилия, это было проявлением недееспособности», — заявил лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, государство должно быть ответственно за защиту безопасности каждого гражданина.



«Считайте это было политическим явлением. Тяжелейшее зрелище увидеть рухнувшее государство. Когда государство не могло защитить ни Конституцию, государство не смогло защитить ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов — это просто было невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности. Какой-то пик некомпетентности. Оказывается, люди понимают государство таким образом — если государство предупредило о рисках, то оказывается, за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране, ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность. Сегодняшние боссы правящей власти винят во всем всех, абсолютно всех: граждан, церковь, Европу, когда им нужно — то правых, то левых, но вообще ничего не говорят о своей ответственности, что еще более безответственно.



Государство, по сути, сделало все для того, чтобы сказать — я вас предупредило, а теперь отойду в сторонку, а вы — граждане, выясняйте отношения друг с другом. Это был крайне безответственный поступок. Насилие порождает только насилие, и все это мы увидели за последние два дня. Помимо некомпетентности, все это прямой вред, нанесенный государству. Фактически, это обрушение государства», — сказал Георгий Гахария.





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