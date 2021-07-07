

Премьер Грузии: «В нашей стране нет дискриминации»

07.07.2021 19:44





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на встрече с Еврокомиссаром по политике соседства и расширению Оливером Вархелем заявил, что в Грузии не дискриминируют за отличное от большинства мнение и образ жизни.



«Сегодня в нашей стране нет дискриминации за отличное мнение и образ жизни. Все защищены законом в рамках Конституции, так будет и в дальнейшем.



Как правительство, мы будем исполнять закон. Обобщать отдельные провокационные случаи неправильно. Это не входит в наши интересы. Жизнь продолжается», — заявил премьер.



Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархели начал свой визит на Южный Кавказ 6-9 июля с посещения Грузии. Он уже встретился с председателем Парламента Кахой Кучава, депутатами Парламента и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.



Ранее, члены Европарламента (ЕП) Свен Миксер, Виола фон Крамон и Марина Кальюранд заявили, строго осуждают насильственные нападения на гражданских активистов, членов [ЛГБТК+] сообщества и журналистов в Тбилиси».



«Прискорбно, что правительство Грузии и священнослужители не смогли открыто зафиксировать свою позицию против гомофобной риторики. Прискорбно, что у правительства не хватило готовности обеспечить гарантию безопасности собрания. Как и другие граждане, члены ЛГБТК+ сообщества должны иметь возможность пользоваться правом участия в мирном собрании.



Правительство Грузии озвучило намерение внести в 2024 году заявку на членство в ЕС. Хотим напомнить условия вступления в ЕС, известные как «Копенгагенские критерии», согласно которым, в стране должны быть стабильные институты, которые являются гарантией верховенства закона, защиты прав человека и уважения и защиты меньшинств.



Ожидаем, что лица, учинившие расправу, будут задержаны и наказаны по всей строгости закона», — говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





