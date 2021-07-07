

Премьер: Мы верим, что однажды станем полноправным членом Евросоюза

07.07.2021 19:49





Разумеется, мы говорили также о вопросах оккупации, которая является очень большим грузом и очень тяжелым вызовом для наших граждан. Россия должна выполнить взятые обязательства и вывести свои войска с наших территорий, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели.



Глава правительства отметил, что внешнеполитический курс страны - это евроатлантический курс, что записано в Конституции, и этот курс необратим.



«Я хочу еще раз подтвердить, что наша страна, абсолютное большинство нашего населения, почти 80%, поддерживает евроинтеграцию страны. Г-н комиссар, решением нашего правительства и нашей команды было несколько лет назад, когда мы осуществили изменения в конституции, мы определили внешнеполитический курс нашей страны, и все согласились, что наш внешнеполитический курс это евроатлантический курс, который необратим, который не пересматривается и не изменится.



В этом процессе мы хорошо понимаем, что страна, которая является все еще молодой демократией, встает перед не одним постоянным, перманентным вызовом, но это не пугает нас, потому что мы хорошо понимаем, твердо верим, что мы пройдем этот путь успешно и верим, что однажды станем полноправным членом Евросоюза. Еще раз хочу поблагодарить вас », - отметил премьер.



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