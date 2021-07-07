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Соорганизатор «Тбилиси Прайд» обвиняет МВД Грузии во лжи


07.07.2021   19:55


Член движения «Shame Movement» («Позор») Софо Кучава одна из тех, кто присутствовала на встречах между организаторами Tbilisi Pride и МВД, на которых обсуждали вопросы обеспечения безопасного проведения мероприятия.

По ее словам, многие детали озвученные на сегодняшнем брифинге замглавой МВД не соответствуют действительности.

Кучава вспоминает, что Александре Дарахвелидзе [замглавы МВД] говорил на встрече, что ведомство не сможет обеспечить защиту участников «Марша достоинства».

По ее же словам, не соответствует действительности утверждение представителя ведомства о том, что организаторы отказались от всех альтернативных локаций проведения мероприятия.

«Единственное предложение с их стороны — Expo Georgia на проспекте им.Церетели. Это было абсурдное предложение, мы и так провели два мероприятия в закрытых помещениях».

По ее словам, организаторы сами предлагали альтернативные маршруты, но получали один и тот же ответ о неспособности МВД обеспечить безопасность.

Кроме того, Кучава говорит, что с первых дней переговоров представители МВД пытались их запугать:

«В первый день сказали, что [на контракцию] придут 30,000 человек. До начала прайда у них не было никакой информации, сколько там будет человек — 30,000, 3 или 50. Мы знали, что было желание нас запугать.

На все был отказ. Насчет 5 июля прямо сказали, мол, государство неспособно вас защитить».

По словам Кучава, не соответствует действительности заявление Дарахвелидзе и о том, что 3 июля организаторы внезапно поменяли место проведения мероприятия.

Она отмечает, что ведомству было известно о смене локации еще до начала мероприятий [т.е до 1 июля — ред.]:

«Он наврал про все, за исключением того, что вел с нами переговоры. На этих встречах были не только мы, там были и международные наблюдатели. В основном встречи проводились в офисе ООН».

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