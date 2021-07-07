

Грузинские журналисты требуют обеспечить их безопасность



СОВА 07.07.2021 20:09



Представители СМИ собрались перед зданием правительственной Канцелярии с требованием создать безопасные условия для работы журналистов. Таким образом они опротестовали нападения на репортеров, фотографов и операторов, совершенные 5-6 июля в Тбилиси членами гомофобных групп.



Акция у Канцелярии организована Хартией журналистской этики. НПО призвало МВД Грузии взять на себя политическую ответственность за факты насилия в отношении представителей СМИ, своевременно и эффективно расследовать дела и привлечь к ответственности виновных.



«Прежде всего, мы хотим выразить солидарность с журналистами, пострадавшими в результате событий 5-6 июля, которые подверглись физическому и словесному насилию, получила письма с угрозами. Мы также хотим обратиться к властям, напомнить и объяснить им, что они несут ответственность за безопасность СМИ», — сказала Мариам Гогосашвили, директор Хартии журналистской этики.



По мнению участников акции, министерство внутренних дел не мобилизовало достаточное количество полицейских во время столкновений в Тбилиси, следовательно, не могло защитить журналистов от насилия.

Напомним, во время беспорядков 5-6 июля в результате нападения агрессивно настроенных молодых людей пострадали более 50 журналистов.





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