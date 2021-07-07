

Аппатурай: Эти события вызывают глубокое разочарование и являются регрессом для Грузии

07.07.2021 21:12





Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай осудил факты насилия в Грузии, произошедшие на этой неделе.



По его словам, эти события являются разочарованием и регрессом для Грузии.



«Я категорически осуждаю произошедшее на этой неделе насилие, что находится в прямом противоречии с нормами и ценностями НАТО, в том числе свободой собраний, правами меньшинств и уважением к медиа. Я много лет работаю для поддержки проведения реформ в Грузии и её евроатлантических устремлений. Эти события вызывают глубокое разочарование и являются регрессом для Грузии", - заявил Аппатурай в интервью "Радио Свобода".



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