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Аппатурай: Эти события вызывают глубокое разочарование и являются регрессом для Грузии
07.07.2021 21:12
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай осудил факты насилия в Грузии, произошедшие на этой неделе.
По его словам, эти события являются разочарованием и регрессом для Грузии.
«Я категорически осуждаю произошедшее на этой неделе насилие, что находится в прямом противоречии с нормами и ценностями НАТО, в том числе свободой собраний, правами меньшинств и уважением к медиа. Я много лет работаю для поддержки проведения реформ в Грузии и её евроатлантических устремлений. Эти события вызывают глубокое разочарование и являются регрессом для Грузии", - заявил Аппатурай в интервью "Радио Свобода".
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