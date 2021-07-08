

Бедность и социальная несправедливость – главная проблема России

08.07.2021 12:45



Сергей Михеев



Сегодня весь мир охвачен третьей волной коронавируса, в ближайшее время ожидается четвёртая, и в следствии этого, почти во всех странах мира, главной проблемой является борьба с пандемией и его последствиями. Логично было бы предположить, что и у нас в России людей в первую очередь беспокоит та же проблема, но нет - в России граждан беспокоят прежде всего социальное неравенство, безработица, низкая оплата труда и бедность. К такому выводу пришли исследователи компании «Ipsos», которые провели опрос среди жителей 28 стран мира.



По итогам опроса коронавирус серьёзно волнует и считают его проблемой N1 более третьи населения планеты, а в России проблемы пандемии заботят менее 13% граждан страны. Наших граждан в первую очередь волнует высокий уровень безработицы, низкая зарплата и бедность. Опрос также показал, что в России выше, чем в среднем по миру, растёт нетерпимость граждан к экономическому неравенству. Из этого можно предположить, что в России стремительно растет уровень социальной напряженности, который может привести к серьёзному внутреннему конфликту.



Вопрос настолько серьёзен, что сам президент Путин обратил на него внимание и признал факт существования проблемы. Он неоднократно возвращался к этой проблеме и устанавливал разные даты для перелома ситуации. В июле 2020 года Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. А ранее он называл 2024 год крайней датой, когда проблема будет устранена. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в связи с этим пояснил, что «достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно». Исходя из созданной в стране ситуации, это очевидно, как и то, что такими темпами и с таким отношением к делу, и к 2030 году вряд ли что-либо изменится в лучшую сторону, не говоря о решении проблемы в целом. По заявлению того-же Котякова более 20 миллионов наших граждан, около 13,5% всего населения России, относятся к категории бедных. Наряду с этим растёт и безработица - количество зарегистрированных безработных составляет около 4 млн человек. Это официальные данные, а зная «честность» наших правительственных лиц и «правдолюбие», эти цифры надо увеличить в несколько раз и тогда получим цифры, приближённые к реальности. Поэтому не удивительно, что согласно опросу «Ipsos», вопросом бедности и социальной несправедливости обеспокоены 56% жителей России, и по обеспокоенности этой темой страна занимает первое место в мире. Наконец-то, мы хоть в чём-то заняли первое место, жаль конечно, что лишь в этом, не очень похвальном вопросе. В виду такого настроения логично то, что политику Путинского правительства не поддерживает большая часть населения и свыше половины россиян, около 56%, считают, что страна движется в неправильном направлении.



Правительство страны старается «списать» сложившуюся ситуацию и то, что тема бедности и социального неравенства оказывается главной для россиян на пандемию и его последствия, но в реальности доходы населения стали падать еще в 2014 году и так и не вышли на устойчивый восстановительный рост. Чтобы выправить ситуацию надо принять решительные меры по спасению экономики, а вместо этого правительство старается ограничиться финансовой помощью для определённых кругов населения, что, скорее всего, походит на подачки и подкуп в преддверии Думских выборов.



Всем кроме правительства ясно, что необходимо выделить значительные суммы для вливания в экономику. Выделенные средства на экономику составляют 2-3 % от ВВП и это ничтожно мало, так как все развитые страны на эти нужды выделяют 15-20%. Эти страны также предоставляют бизнесу кредиты со ставкой 1-2%, тогда как у нас ставка 12-16%. А ведь наша страна далеко не бедная, валютные резервы составляют 800 миллиардов долларов, к тому же внешний долг очень маленький, так что деньги есть, но Путин не считает нужным их тратить на поддержку экономики и своего народа. Ему главное удовлетворять потребности своего ближайшего окружения и силовиков, на которых привык опираться. В связи с этим представители окружения и близкие к ним лица продолжают богатеть даже в период пандемии, тогда как население страны теряет последние сбережения. Общество разделена на две неравномерные части и между ними образовалась пропасть, которая с каждым днём растёт. Из данных ООН следует, что Россия в вопросе неравенства продвинулась дальше всех. Доходы богатейших россиян в среднем растут в шесть раз быстрее, чем в среднем по стране. Бедность и социальное неравенство – это болезненные вопросы, которые особенно волнуют населения нашей страны, что подтверждается как исследованиями «Ipsos», так и данными ООН.



Значительное имущественное расслоение в итоге приводит не только к проблемам в экономике, но и создаёт благоприятную почву для социального взрыва и конфликта между слоями населения. Это хорошо должна себе уяснить правящая элита и к ним приближённые, так как социальная тема касается каждой семьи, каждого человека и может вывести народ на улицу для искоренения создавшейся социальной несправедливости, для того чтобы самим вернуть себе незаконно присвоенное кучкой паразитов народное добро, и в этом он будет совершенно прав.





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