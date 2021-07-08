

ЕС предоставит Грузии дополнительный инвентарь для массовой вакцинации

08.07.2021 12:47





«Мы надеемся, что, предоставив Грузии дополнительный инвентарь, мы внесем свой вклад в проводимую в стране кампанию и, наконец, преодолеем пандемию», — заявил заместитель главы отдела сотрудничества Представительства ЕС в Грузии Каталин Герман на пресс-конференции в Национальном центре по контролю заболеваний.



По его словам, ЕС вместе со Всемирной организацией здравоохранения вносит свой вклад в начатую в Грузии кампанию массовой вакцинации и распространение вакцин.



«Хочу отметить, что для нас это не первая возможность поддержать систему здравоохранения Грузии. Одна из первых касалась принятия защитных средств, которые позволяли бы медицинскому персоналу лучше оснащаться и справляться с проблемами пандемии. Еще был проект в феврале, в рамках которого было поставлено некоторое оборудование. Мы надеемся поддержать текущую кампанию в Грузии, которая в конечном итоге поможет преодолеть пандемию», — сказал Герман.



По его словам, в рамках проекта Евросоюз предоставит Грузии помощь в размере 1,5 млрд лари.



«Это часть широкомасштабной помощи, в рамках которой ЕС выделит Грузии помощь в размере 1,5 миллиарда лари, охватывающей все направления. Посредством этой помощи будет поддержана антикризисная деятельность в сфере медицины, а также в экономическом и социальном компонентах. Грузия является одним из крупнейших получателей помощи ЕС на душу населения», — заявил Герман.



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