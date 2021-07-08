

Габуния: Мы еще долгое время не сможем отказаться от ношения масок

08.07.2021 13:18





Эпидемиологическая ситуация действительно требует внимания, на этой неделе фиксируется по 1000 случаев, что разумеется, нуждается во внимании, - об этом заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге.



По ее же словам, если вакцинация быстро не распространится, и мы не будет соблюдать правила, риски в связи с новыми штаммами, которые могут появиться, высоки.



«Эпидемиологическая ситуация действительно требует внимания, на этой неделе фиксируется по 1000 случаев, что разумеется, нуждается во внимании. Мы еще долгое время не сможем отказаться от ношения масок. Нам всем необходимо это осознать и соблюдать правила. Другим выходом будет быстрое осуществление программы вакцинации. Если вакцинация быстро не распространится, и мы не будет соблюдать правила, риски в связи с новыми штаммами, которые могут появиться, высоки», - заявила Габуния.



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