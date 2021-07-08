

Конгрессмен Билл Китинг осуждает события 5 июля в Тбилиси

08.07.2021 14:08





Конгрессмен Билл Китинг осуждает насилие в отношении активистов-правозащитников ЛГБТК+ и журналистов.



Депутат-демократ написал в социальной сети «Твиттер», что правительство Грузии не предприняло соответствующих шагов для обеспечения адекватной защиты участников.



«5 июля демонстранты, противники сообщества ЛГБТК+, ворвались в офисы организаторов шествия «Тбилиси Прайда» и движения «Сирцхвилия», и напали на журналистов, пытавшихся задокументировать факты насилия. Реальная угроза насилия со стороны противников ЛГБТК+ в ответ на «Тбилиси Прайд» была очевидна несколькими неделями ранее. К сожалению, грузинское правительство не предприняло соответствующих шагов для обеспечения адекватной защиты участников мирной демонстрации», — написал Билл Китинг.



Билл Китинг призывает власть Грузии привлечь виновных к ответственности и выяснить, почему не была обеспечена полная защита.



«Я осуждаю эти акты нетолерантности и присоединяюсь к призыву моих коллег в Соединенных Штатах и ​​Европе к правительству Грузии, привлечь виновных к ответственности и полностью выяснить, почему не была обеспечена ​​адекватная защита. Ясно, что грузинский народ хочет жить в Грузии, которая предоставляет всем гражданам равные права, а правительство должно принять все возможные меры, чтобы каждый мог жить в свободной от насилия среде, независимо от того, кого они любят. «Прайд» — это протест, любовь — это любовь», — написал американский конгрессмен.



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