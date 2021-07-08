

Глава МВД Грузии встречается с президентом

08.07.2021 15:34





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури проводит встречу с президентом Саломе Зурабишвили.



Гомелаури прибыл во дворец Орбелиани полчаса назад.



На месте находится представитель пресс-службы МВД, но тема встречи пока не разглашается.



Вместе с тем, несколько минут назад во дворец Орбелиани прибыл глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.



Сегодня же Саломе Зурабишвили в своей резиденции встретилась с Местоблюстителем патриаршего престола, владыкой Шио.





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