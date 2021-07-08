|
|
|
Глава МВД Грузии встречается с президентом
08.07.2021 15:34
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури проводит встречу с президентом Саломе Зурабишвили.
Гомелаури прибыл во дворец Орбелиани полчаса назад.
На месте находится представитель пресс-службы МВД, но тема встречи пока не разглашается.
Вместе с тем, несколько минут назад во дворец Орбелиани прибыл глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Сегодня же Саломе Зурабишвили в своей резиденции встретилась с Местоблюстителем патриаршего престола, владыкой Шио.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна