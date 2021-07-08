

Григол Вашадзе: Свою заявку на вступление ЕС власти Грузии могут отправить в Национальный архив

08.07.2021 15:36





Если власти уже написали заявление на вступление в ЕС в 2024 году, они могут его скрутить и отнести в Национальный архив, как исторический курьез, поскольку у отправки этой бумаги в Брюссель и у того, если они крикнут из окна парламента, будет один и тот же результат, но только последнее обойдется дешевле, - заявил журналистам член фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Григол Вашадзе по поводу событий, развернувшихся вокруг «Тбилиси прайда».



Как отметил Вашадзе, произошедшее показало, что законодательство на граждан Грузии распространяется неравномерно.



«Я, как абсолютное большинство граждан Грузии, в отчаянии из-за того, что происходило в Грузии в течение этих нескольких дней. Первым результатом этого безобразия является то, что законодательство и Конституция Грузии неравномерно распространяются на грузинских граждан. То есть людям могут запретить то, что им гарантирует Конституция – свобода собраний, шествий, слова и т.д. Меня вообще не интересует, чья манифестация должна была состояться – сексуальных меньшинств, охотников с соколом, велосипедистов или архивариусов. Меня это не интересует. Конституция у нас или есть, или ее нет. Второй результат заключается в том, что мы показали всему миру, что представители свободной прессы для нас ничего не значат. Этих людей можно бить, унижать, материть и никто за это не спросит со стороны государственных органов. Этих людей можно избивать и морально унижать при выполнении ими своих профессиональных обязанностей», - заявил Вашадзе.



По его словам, произошедшие события показали, что «к сожалению, в патриархии ютится часть черносотенников, главная цель которых не манифестации, а то, чтобы помешать вступлению Грузии в ЕС и НАТО».



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