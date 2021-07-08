

Роман Гоциридзе: Премьер-министр должен уйти в отставку, а за ним и глава МВД

08.07.2021 15:39





По заявлению члена «Национального движения» Романа Гоциридзе, в событиях, развернувшихся 5-6 июля в связи с «Тбилиси прайдом», повинны власти, и поэтому, «премьер-министр и правительство должны уйти в отставку».



По мнению Гоциридзе, виновные в преступных деяниях не будут наказаны, и, несмотря на то, что идентифицированы сотни насильников, показательно в заключении оставят 2-3 человек.



«Относительно того, что власти виновны и являются подстрекателями, не может быть двух мнений. Поэтому премьер-министр должен незамедлительно уйти в отставку, а за ним и глава МВД. Эти люди виновны. Они поступились честными, рядовыми полицейскими. Преступники, прибегая к приемам регби, сообща атаковали полицейских, а руководство полиции, обнявшись, беседовало на улице с лидерами насильников, вступало с ними в философские рассуждения, вместо того, что взять их за уши и прогнать пинками», - заявил Гоциридзе.



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