Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Роман Гоциридзе: Премьер-министр должен уйти в отставку, а за ним и глава МВД


08.07.2021   15:39


По заявлению члена «Национального движения» Романа Гоциридзе, в событиях, развернувшихся 5-6 июля в связи с «Тбилиси прайдом», повинны власти, и поэтому, «премьер-министр и правительство должны уйти в отставку».

По мнению Гоциридзе, виновные в преступных деяниях не будут наказаны, и, несмотря на то, что идентифицированы сотни насильников, показательно в заключении оставят 2-3 человек.

«Относительно того, что власти виновны и являются подстрекателями, не может быть двух мнений. Поэтому премьер-министр должен незамедлительно уйти в отставку, а за ним и глава МВД. Эти люди виновны. Они поступились честными, рядовыми полицейскими. Преступники, прибегая к приемам регби, сообща атаковали полицейских, а руководство полиции, обнявшись, беседовало на улице с лидерами насильников, вступало с ними в философские рассуждения, вместо того, что взять их за уши и прогнать пинками», - заявил Гоциридзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна