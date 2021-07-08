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Факты, расследования, документы, вещдоки – 10 месяцев после отравления Навального (+видео)
08.07.2021 16:34
Дмитрий Беляев
«Десять месяцев назад Алексея Навального пытались убить. С тех пор произошло много всего: было установлено, что его хотели отравить боевым химическим оружием «Новичок», это подтвердили и признали несколько десятков стран и международных организаций, а российские чиновники в ответ придумала множество альтернативных версий, чтобы скрыть очевидное. Все это время мы внимательно следили за происходящим, судились, собирали документы и расследовали. И нам удалось узнать много нового» - так начинается видеоматериал, выложенный в YouTube канале «Алексей Навальный» 10 июня 2021 года, который пока еще есть в свободном доступе.
В реальности российские спецслужбы провели спецоперацию с применением боевого отравляющего вещества «Новичок» по ликвидации главного оставшегося в живых оппонента режима Путина, Алексея Навального. Однако, по не понятным причинам, операция провалилась. Навальный остался в живых, хотя для продолжения квалифицированного лечения его долго лишали возможности выехать за границу. Более того, не давали право его личному врачу осмотреть больного. Видимо надеялись, что у Навального организм не выдержит, и со временем наступит летальный исход, следы отравляющего вещества исчезнут, и таким образом режим окончательно решит свою проблему. Однако, организм у Навального оказался крепким. Он не только пережил отравление, но и вскоре «вернулся в строй», и в целях его изоляции режиму Путина пришлось упечь Навального в тюрьму.
В видеоматериале приведены документы, заключения, факты как «в назидании другим» Кремль избавляется от неугодных для себя людей, попросту «вытравливая» от инакомыслящих политическое поле России.
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