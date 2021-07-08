

Европарламент одобрил резолюцию, касающуюся сотрудничества ЕС-НАТО

08.07.2021 17:55





Европарламент одобрил резолюцию, касающуюся сотрудничества между ЕС и НАТО. В документе также упоминается Грузия. В частности, депутаты Европарламента призывают страны-члены ЕС и НАТО всеми возможными способами поддержать укрепление сотрудничества в военной сфере и безопасности со странами-кандидатами и потенциальными кандидатами, а также с партнерами из Восточного и Южного соседства.



«Без этого безопасность и стабильность в регионе не будет обеспечена. ЕС может сыграть важную роль в поддержке политики открытых дверей НАТО, поддерживая тесное политическое и оперативное взаимодействие со странами-кандидатами, в частности с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Грузией. Мы подчеркиваем значительный вклад в безопасность стран-партнеров НАТО», — говорится в резолюции.



В той же резолюции депутаты Европарламента вновь заявляют о своей поддержке в отношении расширения ЕС и НАТО. В то же время депутаты Европарламента обеспокоены «ревизионистской, милитаристской и агрессивной» политикой, проводимой Россией и лично президентом Путиным.



«Мы призываем Европейский Союз и НАТО расширить сотрудничество для противодействия прямой или косвенной агрессии и действиям России против Украины, Грузии и Молдовы, а также агрессивным действиям России в регионах Балтийского и Черного морей, Азовского моря и Восточного Средиземноморья. Мы подтверждаем важность уважения международных границ и территориальной целостности соседей России», — говорится в резолюции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





