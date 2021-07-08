

Россия признает только «Спутник»

08.07.2021 18:05



Дмитрий Беляев



Если вам повезло, и вы получили работу за рубежом, или же находились в долгосрочной командировке в европейских странах, и вам пришлось вакцинироваться препаратами одобренными Всемирной Организацией Здравоохранения, то по возвращению в Россию вы рискуете остаться не только без QR-кода о вакцинации, но и без работы.



Дело в том, что в России признается лишь вакцина отечественного производства «Спутник V» и не признается ни одна другая вакцина. Ситуацию усугубляет обстоятельство, по которой в компаниях, предприятиях, госучреждениях, по нашим законам 60% от общего числа занятых сотрудников должны быть вакцинированы обязательно, и вакцинированы исключительно «Спутником V».



Самое интересное, что наша вакцина не одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения, но наше правительство активно нас прививает им в принудительном порядке. Как всегда, мы против всего мира, «мы избранные» и «мы лучше всех». Однако, все же третья волна у нас бьет все рекорды. Люди умирают все больше, число инфицированных также растет с каждым днем. Все мы видим, что «Спутник» не помогает, однако уперто продолжаем доказывать, что наша вакцина работает.



Хотя, чему удивляться, наше правительство жизнь граждан никогда не волновало. Главное они себя чувствуют хорошо, да и прививаются втихаря вакцинами так «ненавистных» для них западных стран.



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