

Отчет АМЮГ о выборах 2020 года: «Худшие выборы за период правления «Мечты»

08.07.2021 19:31





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала отчет о наблюдательной миссии на парламентских выборах 2020 года.



В документе отмечено, что на фоне глобальной пандемии выборы были проведены в условиях новой избирательной системы.



В АМЮГ считают, что предвыборная среда в основном была свободной, но не без значительных проблем. Авторы связывают это с отсутствием разграничения между правящей партией и правительством, деятельностью избирательной администрации, неполноценным законодательством и затягиванием расследования предвыборных нарушений, в том числе по фактам угроз, насилия и давления.



В организации отмечают, что по более чем 2/3 уголовным делам расследование затягивается, а ответственные лица до сих пор не выявлены, что негативно скажется на предвыборной среде 2021-го года.



«750 наблюдателей АМЮГ выявили немало процессуальных нарушений, факты голосования дважды одним и тем же лицом, допуск на участок и голосование с несоответствующей документацией, нарушения с переносной урной, присутствие на участке не имеющих права лиц и ошибки в заключительных протоколах.



Выводы АМЮГ подтверждают, что контроль воли избирателей был главным вызовом в день голосования.



На многих участках избирателям приходилось голосовать в условиях наблюдения и напряжения, поскольку их контролировали координаторы, находящиеся у участков.



Были зафиксированы факты препятствования деятельности журналистов и наблюдателей. В заключительных протоколах был дисбаланс, а из-за отказа пересчитать обжалованные протоколы возникло недоверие к результатам с соответствующих участков», — говорится в заявлении.



По мнению авторов, из-за недостаточно справедливой избирательной системы, правил комплектации избирательной администрации, решений по разбирательствам, отсутствия границы между правительством и правящей партией, процессуальных нарушений, неточностей в заключительных протоколах и политизированной и насильственной среды с точки зрения организации эти выборы были худшими во время правления Грузинской мечты», — говорится в заявлении.



Организация рекомендует:



- Перейти на полностью пропорциональную систему с нулевым барьером на выборах всех уровней;

- Укомплектовать избирательные администрации всех уровней по полностью профессиональному признаку по итогам консенсуса между правящей партией и оппозицией;

- Объявить один день до выборов «днем тишины» и запретить прибывание не имеющих на это права лиц в радиусе 100 метров от участка;

- Четко отрегулировать запрет онлайн-агитации для соответствующих лиц;

- Внести обязательство о наличии 50% представителей разного пола в партийных списках;

- В случае дисбаланса в заключительных протоколах обязать районную комиссию открыть соответствующую документацию и пересчитать голоса.



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