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Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca
08.07.2021 19:38
Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.
«На заседании 8 июля 2021 года правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Вакцины будут доставлены в ближайшее время», — написал румынский дипломат в Twitter.
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