

Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca

08.07.2021 19:38





Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.



«На заседании 8 июля 2021 года правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Вакцины будут доставлены в ближайшее время», — написал румынский дипломат в Twitter.



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