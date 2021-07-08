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Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca


08.07.2021   19:38


Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.

«На заседании 8 июля 2021 года правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Вакцины будут доставлены в ближайшее время», — написал румынский дипломат в Twitter.

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