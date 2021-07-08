

Парламент начинает обсуждение поправок в бюджет на 2021 год

08.07.2021 20:01





В парламентских комитетах начинается обсуждение поправок в госбюджет на 2021 год.



Сегодня депутаты обсудят изменения на заседаниях комитетов по иностранным делам, а также по делам диаспоры и Кавказа.



Основное заседание финансово-бюджетного комитета состоится 15 июля, на котором Государственный аудит и Национальный банк представят заключение, а 23 июля бюджет будет вынесен на голосование на внеочередном заседании парламента.



Для справки, правительство повышает прогноз экономического роста до 7,7%. Расходы бюджета текущего года увеличатся на 1,1 миллиарда лари и составят 19,5 миллиарда лари. В этом году налоговые поступления увеличатся на 720 миллионов лари по сравнению с первоначальным планом. Дефицит бюджета на 2021 год снизится с 7,5% до 6,9%. Объем государственного долга уменьшится с 60% до 54,6%.



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