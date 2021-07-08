

Бывший генпрокурор Грузии заочно приговорен к 4,5 годам тюрьмы

08.07.2021 20:11





Бывший генеральный прокурор Грузии и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили и бывший председатель пенитенциарного департамента министерства по исполнению наказаний Давид Чакуа признаны виновными по т. н. делу «тюремных кадров». По решению Тбилисского городского суда, Адеишвили и Чакуа каждый приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, оштрафован на 5 тысяч лари (более 1,5 тысяч долларов) и лишен права занимать государственные должности в течение 2 лет и 3 месяца.



Бывших чиновников признали виновными в организации условий для унижающего достоинство и бесчеловечного обращения с заключенными, злоупотребления служебным положением, фальсификации доказательств по уголовному делу, влияния свидетеля и провокации преступления.



Зураб Адеишвили приговорен к заключению заочно. Давид Чакуа был экстрадирован из Германии в Грузию в июле 2020 года. Ранее Чакуа вместе с Бачо Ахалая, Резо Чарбадзе и Мегисом Кардава был осужден за провоцирование тюремного бунта в Тбилиси, в результате чего погибли семь заключенных. По тому делу он получил 3 года и 9 месяцам тюрьмы.



Что касается Адеишвили, он считается одним из главных представителей правительства Грузии времен Михеила Саакашвили. В 2017 году, вместе с Вано Мерабишвили, он был признан виновными в конфискации одного из винных предприятий и заочно приговорен к двум годам заключения. В соответствии с законом об амнистии срок был уменьшен на 1/4 – до полутора лет тюрьмы. Аналогичный срок бывший чиновник получил по еще одному делу – о лишении телеканала «Иберия» лицензии на вещание.



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