

Латвия подарит Грузии препарат от коронавируса AstraZeneca

08.07.2021 20:20





Латвия выделит Албании, Грузии, Кении, Молдавии и Черногории 165 600 доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Такое решение приняло правительства республики.



«Правительство Латвии приняло решение предоставить вакцины от COVID-19 Грузии, Молдавии, Черногории, Албании и Кении. Мы можем победить в борьбе с этой пандемией вместе и в полной солидарности друг с другом», — написал в Twitter министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.



Как сообщил журналистам министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс, на латвийских складах сейчас находится достаточное количество препаратов от коронавируса разных производителей.



В связи с этим было принято решение вакцины от AstraZeneca, которые в Латвии больше не используются для первой прививки и у которых скоро заканчивается срок годности, пожертвовать жителям пяти стран «в знак солидарности в борьбе с COVID-19».



Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.



Грузии уже дарили вакцины Эстония, Китай, Израиль, США, Польша.



Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В процессе вакцинации включены 160 учреждений.



Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года. Граждан Грузии прививали препаратами, получившими авторизацию Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.



В Грузии по последним данным вакцинировались 272 810 человек, из них две полные дозы получили 107 377 граждан.



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