

Процесс собеседования с кандидатами в председатели и члены ЦИК завершился

08.07.2021 23:00





Собеседование с кандидатами в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии завершилось.



Члены комиссии должны направить отобранных кандидатов президенту Грузии, после чего президент представит их парламенту страны на утверждение.



Как отметил в беседе с журналистами председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили, возможно, комиссия не сможет отобрать кандидатов в председатели и члены ЦИК.



«Мы можем и не достигнуть консенсуса по кандидатам, и решится большинством голосов. Теоретически и практически есть вероятность того, что кандидаты не будут отобраны. Поэтому, мы будем это обсуждать», - отметил Симонишвили.



Для справки, собеседование на должность председателя ЦИК прошли Вили Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.



В конкурсе же на должность члена Центральной избирательной комиссии приняли участие Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.



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