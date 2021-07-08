

Замминистра экономики: Грузия - страна правильных европейских ценностей

08.07.2021 23:03





«Грузия - страна правильных европейских ценностей, которая не собирается отклоняться от этого пути», - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



«Я хочу еще раз подчеркнуть и сказать всем - ни у кого не должно быть иллюзий, что наша команда допустит даже попытки нарушить эти ценности», - заявила Мариам Квривишвили.



По её словам, поднятие председателем парламента сорванного флага ЕС было огромным посылом.



«Я рада, что это послание было очень ясно воспринято нашими стратегическими партнерами, накануне мы видели их очень позитивный отклик в отношении страны, которая имеет правильные европейские ценности. Мы ни на мгновение не отклонились от этих ценностей и не собираемся отклоняться", - заявила Квривишвили.



Напомним, 6 июля представители радикальной группы сорвали и сожгли флаг ЕС перед зданием парламента.



7 июля утром председатель парламента Каха Кучава заново лично поднял флаг ЕС, который был сорван радикалами.



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