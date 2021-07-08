

«Репортеры без границ» осудили «преступную пассивность» властей Грузии

08.07.2021 23:15





Международная организация «Репортеры без границ» выступила с осуждением «преступной пассивности», проявленной властями Грузии во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. В движении прокомментировали нападение ультраправых активистов на журналистов, освещавших контракцию против «Марша достоинства» (Tbilisi Pride), отметив, что полиция не вмешивалась в происходящее. «Репортеры» призвали власти наказать всех виновных.



«В общей сложности 53 журналиста подверглись нападению во время освещения контрдемонстраций против «Марша», запланированного активистами и сторонниками ЛГБТК+. Они получили травмы, в том числе сотрясение мозга, химические ожоги и переломы рук. По меньшей мере пятеро были госпитализированы с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении организации.



В тексте приводятся имена сотрудников СМИ – репортеров, операторов и фотографов разных изданий и телекомпаний – пострадавших в результате нападений. Многие их них подчеркнули отсутствие какой-либо реакции со стороны полиции.



«Жестокие нападения на журналистов в Тбилиси представляют собой серьезное препятствие для свободы прессы в Грузии. Интенсивность и координация насилия были беспрецедентными. Журналисты должны иметь возможность свободно освещать любую демонстрацию, а полиция обязана защищать их, пока они выполняют свою работу», — сказала Жанна Кавелье, руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ».



«Обеспокоенные этим опасным прецедентом и пассивностью, проявленной властями Грузии, мы напоминаем им об их международных обязательствах и призываем их привлечь к ответственности всех, кто виновен в актах насилия против профессионалов СМИ».



В заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с опозданием осудил это насилие в отношении журналистов, назвав его «категорически неприемлемым». В организации при этом напомнили о других случаях агрессии в отношении представителей СМИ. В частности, на прошлой неделе в селе Цинцкаро была избита съемочная группа телеканала TV Pirveli. «Нападавший должен был быть помещен в следственный изолятор, но был освобожден под залог», — отмечается в тексте.



«Репортеры без границ» напоминают, что Грузия занимает 60-е место из 180 стран в мировом рейтинге свободы прессы на 2021 год.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





