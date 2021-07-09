

Одишария: У церкви было абсолютно гуманное отношение

09.07.2021 11:22





«Одного человека, который может одеться в рясу и совершить ошибку, нельзя путать с позицией всей церкви», - заявил член парламентского большинства Бека Одишария, комментируя события 5 июля.



«У церкви было гуманное отношение. Она призывала людей к молитве, прихожане собирались для молитвы. Некоторые из первосвященников высказали свои мнения, которые не были ксенофобскими, напротив, это был призыв к примирению. Что касается позиции отдельных людей, которые были одеты в рясу, то они для меня не имеют ничего общего с церковью.



Человек будет одет в рясу или не будет, он должен быть равным перед законом и одинаково ответственен, но одного человека, который может одеться в рясу и совершить ошибку, нельзя путать с позицией всей церкви. Насколько мне известно, таким был всего один человек", - завил Одишария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





