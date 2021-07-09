

Стали известны имена кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии

09.07.2021 11:44





Стали известны имена кандидатов на пост председателя и одного члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Претенденты на вакантные должности были определены по итогам собеседований с членами конкурсного комитета, который состоит из представителей общественных организаций и академических кругов.



Из восьми кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии успешно собеседование прошли двое: Георгий Каландаришвили и Георгий Сантуриани. В настоящее время оба занимают в ЦИК высокие должности. Каландаришвили работает директором по управлению человеческими ресурсами, а Сантуриани — юридическую службу.



Члены комиссии, являющиеся представителями гражданского сектора, не скрывают свое недовольство кандидатами. Председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили подозревает, что его некоторые члены комиссии действовали скоординировано, лоббируя конкретных кандидатов.



«Комиссия представила президенту двух кандидатов, в отношении которых, я думаю, не будет высокого доверия в обществе по многим причинам. Соответственно, такое решение не следовало принимать. Я зафиксировал иное мнение, как и мои коллеги из гражданского сектора. (…) Я не касаюсь профессионализма этих людей, но считаю, что они не соответствуют самому главному критерию — высокому общественному доверию, и все политические силы им не могут доверять. Поэтому я думаю, что это решение вызывает вопросы. Я думаю, что при принятии решений комиссия либо использовала очень низкие стандарты, либо это было заранее согласованное действие», — заявил Симонишвили.



Конкурс на должность члена Центризбиркома продолжат пять из семи кандидатов: Гия Цацашвили, Анна Микеладзе, Лела Талиури, Майя Заридзе и Тамара Сартания.



Список отобранных кандидатов направят президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Не позднее чем через три для она должны будет принять окончательное решение и представить окончательную версию списка парламенту Грузии.



Депутаты должны утвердить нового председателя ЦИК в течение пяти дней. Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов (не менее 100 голосов). Если этого не произойдет, то, получив поддержку большинства (как минимум 76 депутатов), он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.



Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.



В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии «Грузинская мечта», которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





