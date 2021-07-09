

Глава МИД Индии привезет в Грузию мощи христианской мученицы – царицы Кетеван

09.07.2021 11:53





Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 9-10 июля посетит Грузию – это будет первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства южно-азиатского государства в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.



Как пишет «Новости-Грузия», в рамках визита Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и главой Минэкономики Натией Турнава.



Глава МИД Индии также примет участие в церемонии открытия памятника выдающемуся политическому деятелю Махатме Ганди, лидеру национально-освободительного движения Индии. Монумент, выполненный скульптором Гаутамой Пали, был подарен грузинской стороне по случаю 150-летия со дня рождения Ганди.



Наиболее важная часть визита Джайшанкара связана с передачей Грузии мощей средневековой царицы Кетеван, объявленной христианской мученицей и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.



Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников и святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории. Тем не менее, Дели и Тбилиси вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.



«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимной поддержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей святой великомученицы царицы Кетеван», – подчеркивают в МИД Грузии.



Кетеван Багратиони была царицей Кахетинского царства, которую в 1614 году взял в заложники шах Персии Аббас I. В Исфахане её вместе с внуками – Александром и Леваном – бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, царицу Кетеван сожгли.



Португальские монахи, наблюдавшие казнь царицы, тайно выкрали ее останки. Голову и правую руку они послали сыну Кетеван царю Теймуразу, они хранились в церкви Алаверди до 1723 года, однако позже были утеряны.



Другие части мощей царицы-мученицы были доставлены в Ватикан, в Бельгию, а также в монастырь Святого Августина в Гоа в Индии. В начале XIX века монастырь в Гоа был разрушен.



В 2013 году журналист авторитетного издания Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.



В 2017 году мощи Святой Кетеван уже привозили в Грузию – тогда христианскую святыню полгода выставляли в храме Самеба.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





