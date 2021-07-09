

Зурабишвили: Наше участие в миротворческой миссии завершено, не завершатся наше единство и солидарность

09.07.2021 12:35





Наше участие в миротворческой миссии в Афганистане окончено. Не завершатся наше единство и солидарность. Грузинские солдаты неоднократно доказывали, что наша страна является надежным партнером, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на мероприятии, посвященном завершению международной миссии в Афганистане.



Президент поблагодарила грузинских военных за участие в миссии.



По ее словам, сегодняшняя грузинская армия стоит на примере и духе героев, которые боролись за мир и свободу как в своей стране, так и в международных миссиях.



«Сегодня важный день для грузинской армии и для Грузии в целом. Силы обороны Грузии завершили миссию решительной поддержки НАТО в Исламской Республике Афганистан. Более 20 000 военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Исламской Республике Афганистан, а 32 военнослужащих Сил обороны пожертвовали своими жизнями для обеспечения международной безопасности. Мы преклоняемся перед погибшими. Мы также осознаем свою ответственность перед теми, кто пожертвовал своим здоровьем ради борьбы страны за независимость и мир во всем мире. Мне приятно сегодня наградить медалью «За боевое мужество» восемь военнослужащих, в том числе тех, кто искренне исполнил свой долг, рискуя своей жизнью и здоровьем и внес особый вклад в успешное завершение миротворческой миссии», — заявила Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, борьба за западный выбор и достойное будущее, борьба за независимость, стабильность и мир как в Грузии, так и за рубежом продолжается.



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