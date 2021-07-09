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Кандидатов в судьи Верховного суда заслушивают в парламенте
09.07.2021 12:36
Уже четвертый день в парламентском комитете по юридическим вопросам идет процесс заслушивания кандидатов в судьи Верховного суда.
Сегодня комиссия слушает седьмого и восьмого кандидатов — Бидзину Стуруа и Лашу Кочиашвили.
Всем парламентским политическим группам, нефракционным членам, а также представителям академических кругов и неправительственных организаций выделяется фиксированное количество времени для собеседований с кандидатами в соответствии с заранее определенной процедурой, установленной комитетом.
За процессом следит Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ).
Процесс собеседования с девятью кандидатами в судьи Верховного суда, выдвинутыми Высшим советом юстиции для избрания, начался в комитете по юридическим вопросам 6 июля и завершится завтра, 10 июля.
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