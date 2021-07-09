

Гоциридзе: Если президент представит парламенту отобранных комиссией кандидатов в председатели ЦИК, у них не будет поддержки оппозиции

09.07.2021 13:41





По заявлению члена «Национального движения», депутата парламента Грузии, Романа Гоциридзе, если президент представит парламенту отобранных комиссией кандидатов на должность председателя ЦИК, у них не будет поддержки оппозиции и будет назначенный на 6 месяцев, временный, выбранный только «Грузинской мечтой».



Как заявляет Гоциридзе, президент не должна выдвигать кандидатов, выбранных комиссией, но также отмечает, что «у президента никто ни о чем не спрашивает». По словам Гоциридзе, этот процесс станет предметом очередного разлада.



«После того, как была создана комиссия и мы ознакомились с ее составом, мы поняли, что у президента никто ничего не спрашивает. Составили комиссию, которая представила бы такого кандидата, который был бы неприемлем для оппозиции, неправительственного сектора и всего общества. Это еще одно грубое нарушение соглашения Шарля Мишеля. Теперь они предложат нам таких кандидатов, которых парламент не утвердит первыми двумя высокими кворумами, и будет временный председатель на 6 месяцев, утвержденный очень низким кворумом только «Грузинской мечтой». Если мы сейчас обратимся к президенту, не представлять их, будет формальностью, потому что президент послушный человек и автоматически выполняет свои обязанности. Президент не обязана представлять кандидатов, предложенных этой комиссией, но у нее нет права на это, она сделает то, что ей поручат. Ей поручат выдвинуть двух послушных кандидатов, она внесет. Парламент не утвердит, и этот процесс будет предметом очередного разлада», - заявил Гоциридзе.



Для справки, созданная президентом Грузии конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на вакантную должность председателя ЦИК, действующих сотрудников Центризбиркома - Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани. Кроме того, комиссия также отобрала 5 кандидатов на вакантную должность члена ЦИК.



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