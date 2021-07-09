

Созданная при президенте комиссия отобрала на пост председателя ЦИК кандидатуры действующих сотрудников Центризбиркома

09.07.2021 13:41





Созданная президентом Грузии конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на вакантную должность председателя ЦИК, действующих сотрудников Центризбиркома - Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани.



Кроме того, комиссия также отобрала 5 кандидатов на вакантную должность члена ЦИК.



Как сообщил "IPN" председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Николоз Симонишвили, представители неправительственного сектора не поддержали ни одного кандидата в председатели.



«Комиссия приняла решение представить президенту двух кандидатов на вакантную должность председателя ЦИК - Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани. Что касается профессиональных членов, комиссией выбраны: Анна Микеладзе, Тамара Сартания, Лела Талиури, Майя Заридзе и Гия Цацашвили.



Теперь президент в 3-дневный срок должна передать в парламент 4 кандидатуры на две вакантные должности. Затем парламент в течение одной недели должен рассмотреть и решить этот вопрос. Президент имеет право предложить парламенту на каждую вакансию хотя бы 2 лица.



Из кандидатов в председатели, представленных комиссией, президент либо представит парламенту обоих, либо откажется представлять. Что касается членов, то из 5 выдвинутых кандидатов президент может представить в парламент максимум 4 », - заявил Симонишвили.



Для справки, Георгий Каландаришвили в Центральной избирательной комиссии занимает должность главы департамента по человеческим ресурсам, а Георгий Сантуриани - руководитель юридического департамента.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





