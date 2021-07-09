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НПО: «Случаи нарушения прав журналистов в Грузии приближаются к критическому уровню»
09.07.2021 14:03
Грузинские НПО выступили с заявлением по событиям 5 и 6 июля в Тбилиси. Как заявляют члены неправительственных организаций случаи нарушения прав журналистов в Грузии приближаются к критическому уровню, правительство не обеспечивает безопасность журналистов, а нападения совершенные в течении последних лет по большей части не расследуются.
По мнению НПО, несмотря на предварительные призывы гражданского сектора, государство не приняло адекватных мер по защите организаторов митингов и работников средств массовой информации.
«Факты насилия транслировались в прямом эфире. Было ясно, что недостаточные силы полиции действуют инертно и не могут навести порядок. Более того, 5 июля, перед началом заседания правительства, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил в возможном осложнении ситуации не участников контракции, а организаторов «Марша достоинства» и призвал отменить шествие по проспекту Руставели», — говорится в заявлении НПО.
В нем также указано, что в качестве механизма защиты представителей СМИ, МВД предпочло увести журналистов с места съемок. Атака на работников СМИ продолжилась и 6 июляю «Во время съемок «молчаливой акции» агрессивные группы пытались сорвать прямую трансляцию телеканала «Formula».
По официальной информации, пострадали 53 журналистов, кинооператоров и фотографов более чем 10 различных медиа. Некоторые из них с тяжелыми травмами были доставлены в больницу и все еще нуждаются в медицинской помощи.
«В ответ на многочисленные допущенные нарушения МВД Грузии пока задержало только 12 человек за незаконное вмешательство в журналистскую деятельность. Хотя злоумышленников можно опознать по отснятым кадрам», — говорится в заявлении.
В целях защиты свободы слова и выражения мнений, а также для осуществления других основных прав неправительственные организации призывают:
Правительство:
Провести быстрое и эффективное расследование дел по фактам насилия в отношении представителей СМИ, имевших место 5 и 6 июля 2021 года.
Возложить ответственность на виновных.
Власти должны немедленно прекратить использование языка вражды против СМИ и открыто поддержать свободу профессиональной журналистики.
Парламент Грузии:
Запланировать парламентские слушания по событиям 5-6 июля на ближайшее время и оценить шаги, предпринятые правительством для защиты граждан.
Ясно и недвусмысленно осудить насильственные призывы и действия.
Дать четкие заявления в пользу свободы выражения мнений и открыто поддержать свободу профессиональной журналистики.
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