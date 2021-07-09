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Всем четырем задержанным по обвинению в насилии в отношении оператора «Мтавари архи» определено заключение
09.07.2021 14:17
В качестве меры пресечения всем четырем задержанным по обвинению в словесном и физическом оскорблении при выполнении служебных обязанностей в отношении журналиста и оператора телекомпании «ТВ Пирвели», а также оператора телеканала «Мтавари архи» - Акакию Накашидзе, Торнике Давлашеридзе, Илье Кебадзе и Темуру Хараули определено заключение.
Данное решение огласил судья Тбилисского городского суда Роман Хорава. На сегодняшнем судебном процессе сторона обвинения потребовала применить к задержанным самую строгую меру пресечения – заключение под стражу, а защита требовала выпустить их под залог в размере 5 000, 3 000 и 2 000 лари. Никто из задержанных не согласен с обвинениями.
По информации следствия, двое из задержанных - Торнике Давлашеридзе и Акакий Накашидзе в офисе движения «Позор» нанесли словесные и физические оскорбления при выполнении служебных обязанностей журналисту и оператору телекомпании «ТВ 1». Еще двое задержанных - Темур Хараули и Илья Кебадзе нанесли словесные и физические оскорбления оператору «Мтавари архи» при выполнении служебных обязанностей у парламента, на проспекте Руставели. Расследование ведется в соответствии со 2 частью ст. 154, подпунктом «а» 2 части ст. 156 и 2 частью ст. 225 УК Грузии.
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