

Гомелаури: Мы не могли представить себе такое массовое нападение на журналистов

09.07.2021 14:51





«Мы не могли представить себе такое массовое нападение на журналистов», — заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в связи с нападением членов радикальной группы на представителей медиа 5 июля.



Министр ещё раз осудил факты насилия в отношении представителей СМИ и заявил, что насилие абсолютно недопустимо.



«Это был очень тяжелый случай, очень плохие факты. Я работаю в силовых ведомствах 27 лет и занимаю должности 9 лет. Я не припомню такого случая, за исключением единичных фактов. Насилие в отношении журналистов — очень тяжелый случай, я бы сказал, что это насилие над государством, настолько организованное, активное, внезапное, что эти нападения произошли в разных местах, а не в одном месте, например, перед зданием парламента, что было немного удивительным, и мы работаем в этом направлении. Мы уже задержали несколько человек, арестованы 15-16 человек, и это не предел. Мы изучаем море материалов, много видео, записей, и я хочу попросить всех этих журналистов и операторов активнее сотрудничать с нами.



Вчера я уже заявлял, что ни один нормальный человек, особенно тот, кто находится у власти, министр внутренних дел, не мог бы отдать приказ избивать журналистов, а полиции ничего не делать, это безумие, и я даже не хочу отвечать тем, кто делал такие заявления. Уверен, что они сами в это не верят», — заявил Гомелаури.



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