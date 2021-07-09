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Судья Роман Хорава: Темнота, дикость и позор - такова оценка действий, происходивших 5 июля
09.07.2021 14:52
«5 июля на проспекте Руставели четверым обвиняемым по фактам воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов присуждено лишение свободы в качестве меры пресечения.
Решение огласил судья Роман Хорава. Кроме того, он осудил события 5 июля и отметил, что решение принято от имени Грузии.
«Все это полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры», — заявил на заседании судья Роман Хорава.
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