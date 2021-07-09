

Чхаидзе: В августе случаи "дельта-штамма" коронавируса увеличатся

09.07.2021 14:58





«Вероятно, в августе у нас будет доминировать «дельта-вариант» коронавируса», — заявил глава Национальной группы технических советников по иммунизации, профессор Иванэ Чхаидзе.



По его словам, диагностика в случае заражения «индийским штаммом» коронавируса затруднена, так как для него менее характерны кашель и температура.



Как заявил Чхаидзе, при инфицировании «дельта-вариантом» часто возникают головные боли и боли в горле.



«Существует разница между клиническими проявлениями. В случае с т.н дельта-вариантом коронавируса акцент делается на сильную головную боль, сильную боль в горле и насморк, т.е. этот штамм в меньшей степени характеризуется температурой и кашлем, что усложняет процесс диагностики.



Распространение «дельта-варианта» характеризует одна особенность — это удвоение случаев заболевания раз в две недели. Вероятно, очень скоро, в августе, у нас в Грузии будет доминирование «дельта-варианта». Единственная рассматриваемая в настоящее время возможность остановить распространение «дельта-варианта» — это большое количество людей, которые были вакцинированы дважды. Если более 30-40% населения страны вакцинированы дважды, то в некоторой степени этот вариант не будет быстро распространяется. К сожалению, в Грузии мы пока далеки от этого показателя.



С момента второй прививки требуется две недели, чтобы получить полноценный иммунитет. Соответственно, этот процесс растягивается во времени», — заявил Иванэ Чхаидзе.



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