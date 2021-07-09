

Президент наградила 8 военнослужащих медалью за воинскую доблесть

09.07.2021 16:03





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила медалью за воинскую доблесть 8 военнослужащих, среди них те военные, которые внесли особый вклад в успешное завершение миротворческой миссии.



Как отметила президент в своем выступлении на торжественном мероприятии в Сенаки, посвященном завершению миротворческой миссии грузинского контингента, в международных миссиях, осуществленных в Исламской Республике Афганистан, приняли участие более 20 тысяч грузинских военнослужащих. 32 военнослужащих Сил обороны Грузии пожертвовали своими жизнями для обеспечения международной безопасности.



«Сегодня важный день для грузинской армии, и не только для грузинской армии, но и для Грузии в целом. Силы обороны Грузии завершили миссию решительной поддержки НАТО в Исламской Республике Афганистан. Более 20 тысяч грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Исламской Республике Афганистан. 32 военнослужащих Сил обороны Грузии пожертвовали своими жизнями для обеспечения международной безопасности. Мы склоняем головы в память о погибших. Мы также осознаем свою ответственность перед теми, кто пожертвовал своим здоровьем ради борьбы за независимость страны и мира во всем мире. Я рада сегодня наградить медалью за воинскую доблесть 8 военнослужащих, серди которых те военные, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, добросовестно исполнили свой долг и внесли особый вклад в успешное завершение миротворческой миссии», - заявила Саломе Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





