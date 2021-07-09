

12 июля состоится внеочередное заседание парламента

09.07.2021 17:15





12 июля состоится внеочередное заседание парламента. На внеочередном заседании депутаты обсудят изменения, вносимые в постановление парламента Грузии от 22 февраля 2019 года об утверждении Кодекса этики парламента. Об этом на сегодняшнем заседании бюро сообщил первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский.



«В составе совета по этике парламента должны объединиться представители не только фракций, но и политических групп», - сказал Георгий Вольский.



На внеочередном заседании парламента 12 июля депутаты проголосуют за проект постановления парламента об отчете Народного защитника о положении с правами и свободами человека в Грузии в 2020 году.



Проект постановления на заседании представит председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.



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