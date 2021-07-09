

Достичь консенсуса по кандидатам в главы ЦИК будет очень сложно - Иоселиани

09.07.2021 17:21





Кандидатуры на пост председателя ЦИК предложены системой - достичь консенсуса будет очень сложно, - об этом заявил журналистам депутат от партии «Граждане», вице-спикер Леван Иоселиани.



«Я не знаю их лично, но для меня существенно то, что оба являются представителями той системы, в отношении которой в обществе из-за последних выборов нет доверия. Будет очень сложно достичь консенсуса по их кандидатурам, я имею в виду оппозицию, возможно, они удовлетворяют критериям профессионализма, но они не выражают позицию всех политических групп и НПО, у них нет их поддержки. Поэтому для меня очень важно, чтобы председатель ЦИК был человеком, который будет пользоваться широким доверием общества, а затем и политического спектра, то есть доверием в том числе и оппозиции. Когда нам предлагают кандидатур из той же системы, на мой взгляд, им будет сложно завоевать такое доверие. Когда нам предлагают в качестве председателя сотрудников ЦИК, им будет невозможно завоевать широкое доверие. У них не может быть доверия политических партий, потому что они предложены системой», - заявил Иоселиани.



Для справки, созданная при президенте Грузии конкурсная комиссия представила кандидатами на вакантную должность председателя ЦИК двух действующих сотрудников Центризбиркома - Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани.



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