|
|
|
Партиям присвоены порядковые номера к выборам в органы самоуправления 2021 года
09.07.2021 17:28
В ЦИК прошла встреча с 11 представителями политических объединений в связи с присвоением политическим партиям порядковых номеров на выборах в органы самоуправления 2021 года. Партии получили порядковые номера на выборах в органы самоуправления 2021 года.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, представители «Грузинской мечты», «Национального движения» и «Гирчи» не присутствовали на сегодняшней встрече, исходя из того, что они уже обратились в ЦИК и им оставлены те порядковые номера, которые были присвоены на предыдущих парламентских выборах.
«В Избирательный кодекс внесено изменение в связи с присвоением порядкового номера. В первую очередь, право выбрать порядковый номер имеют те политические объединения, которые получили наибольшее финансирование на предыдущих парламентских выборах. Они могут обратиться с заявлением в ЦИК не позднее 17 июля этого года в связи с выбором порядкового номера», - заявила Натия Иоселиани.
Политические партии будут участвовать в выборах самоуправления под следующими номерами:
«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» -41;
«Единое национальное движение» - 5;
«Европейская Грузия» -2;
«Альянс патриотов» -8;
«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» -1;
«Лело для Грузии» -9;
«Гирчи» -36; (Яго Хвичия)
«Алеко Элисашвили-Граждане» - 7;
«Европейские демократы» - 6;
Лейбористская партия - 10;
«Движение государство для народа» -4;
«Республиканская партия» -11;
«Закон и справедливость» -12;
«Прогресс и свобода» -21.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна