

Партиям присвоены порядковые номера к выборам в органы самоуправления 2021 года

09.07.2021 17:28





В ЦИК прошла встреча с 11 представителями политических объединений в связи с присвоением политическим партиям порядковых номеров на выборах в органы самоуправления 2021 года. Партии получили порядковые номера на выборах в органы самоуправления 2021 года.



Как сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, представители «Грузинской мечты», «Национального движения» и «Гирчи» не присутствовали на сегодняшней встрече, исходя из того, что они уже обратились в ЦИК и им оставлены те порядковые номера, которые были присвоены на предыдущих парламентских выборах.



«В Избирательный кодекс внесено изменение в связи с присвоением порядкового номера. В первую очередь, право выбрать порядковый номер имеют те политические объединения, которые получили наибольшее финансирование на предыдущих парламентских выборах. Они могут обратиться с заявлением в ЦИК не позднее 17 июля этого года в связи с выбором порядкового номера», - заявила Натия Иоселиани.



Политические партии будут участвовать в выборах самоуправления под следующими номерами:



«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» -41;



«Единое национальное движение» - 5;



«Европейская Грузия» -2;



«Альянс патриотов» -8;



«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» -1;



«Лело для Грузии» -9;



«Гирчи» -36; (Яго Хвичия)



«Алеко Элисашвили-Граждане» - 7;



«Европейские демократы» - 6;



Лейбористская партия - 10;



«Движение государство для народа» -4;



«Республиканская партия» -11;



«Закон и справедливость» -12;



«Прогресс и свобода» -21.



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