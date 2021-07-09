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Бывший мэр Зугдиди примкнул к партии Гахария
09.07.2021 18:15
Бывший мэр Зугдиди Гиорги (Гега) Шенгелия подтвердил, что примкнул к партии экс-премьера Гиоргия Гахария.
«Я решил присоединиться к политической партии, основанной Гиоргием Гахариа, чтобы работать с командой профессионалов над улучшением и укреплением Грузии», — написал Шенгелия 9 июля, после того как 7 июля в Зугдиди открылось региональное отделение партии Гахария.
По его словам, должность никогда не была для него самоцелью и он «всегда стремился построить лучший Зугдиди»
«Когда вы не чувствуете должной поддержки в этом вопросе, трудно поддерживать этот прогресс, которого мы добились за последние 2 года», — написал Шенгелия в Facebook.
Он также отметил, что действия лидеров правящей партии, риторика и «основанные на примитивной лжи обвинения в адрес бывших товарищей по команде, которые уже приняли срежиссированный характер, стали для него неприемлемыми».
«Вот почему сегодня я глубоко убежден, что вместе с Гиоргием Гахария и его политической командой, которая объединилась для Грузии, мы добьемся значительного прогресса в реализации стремлений страны», — написал он.
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