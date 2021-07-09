

Бывший мэр Зугдиди примкнул к партии Гахария

09.07.2021 18:15





Бывший мэр Зугдиди Гиорги (Гега) Шенгелия подтвердил, что примкнул к партии экс-премьера Гиоргия Гахария.



«Я решил присоединиться к политической партии, основанной Гиоргием Гахариа, чтобы работать с командой профессионалов над улучшением и укреплением Грузии», — написал Шенгелия 9 июля, после того как 7 июля в Зугдиди открылось региональное отделение партии Гахария.



По его словам, должность никогда не была для него самоцелью и он «всегда стремился построить лучший Зугдиди»



«Когда вы не чувствуете должной поддержки в этом вопросе, трудно поддерживать этот прогресс, которого мы добились за последние 2 года», — написал Шенгелия в Facebook.



Он также отметил, что действия лидеров правящей партии, риторика и «основанные на примитивной лжи обвинения в адрес бывших товарищей по команде, которые уже приняли срежиссированный характер, стали для него неприемлемыми».



«Вот почему сегодня я глубоко убежден, что вместе с Гиоргием Гахария и его политической командой, которая объединилась для Грузии, мы добьемся значительного прогресса в реализации стремлений страны», — написал он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





