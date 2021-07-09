

Фракция ЕНД не поддержит двух кандидатов, представленных на пост председателя ЦИК

09.07.2021 18:53





Фракция «Национальное движение - Объединенная оппозиция – Сила в единстве» не поддержит двух кандидатов, представленных на пост председателя ЦИК, - об этом на брифинге в парламенте заявил депутат «Национального движения» Акакий Минашвили.



Как он отметил, представленные кандидатуры годами являются сотрудниками ЦИК, «представителями Жвания, то есть, команды «Грузинской мечты», и проводят ту политику фальсификации, которая имела место в течение лет.



«Например, Георгий Каландаришвили выполнял функцию пресс-спикера и озвучивал политику фальсификации, а Георгий Сантуриани, как руководитель юридического департамента, оправдывал ту фальсификацию, которую проводила «Грузинская мечта». На той же позиции авторитетные НПО, они не поддержали этих кандидатов и выразили подозрение, что другие члены комиссии заранее договорились в связи с этим. Очень жаль, что оправдались наши подозрения и ожидания, что «Грузинская мечта» использовала бы изменения, вошедшие в Избирательный кодекс для фикции, имитации реформы, и подтверждает это то, что заявки на конкурс были поданы в очень короткие сроки, и то, как комиссия была создана, когда абсолютное большинство членов являлись людьми, проводящими интересы «Грузинской мечты». Этот факт еще раз подтвердил, что до тех пор, пока этой страной правит «Грузинская мечта», не будут проведены необходимые для страны изменения. Подтверждение этого и то, как происходит назначение судей Верховного суда. Единственная цель «Грузинской мечты», Бидзины Иванишвили – сохранить власть, захватить государство и обогатиться за счет граждан», - сказал Минашвили.



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