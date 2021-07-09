

Гахария уверен в победе своей новой партии на местных выборах

09.07.2021 20:07





Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» намерена добиться победы на предстоящих выборах в органы местного самоуправления мирно, без истерики и ругательств. Об этом Гахария заявил на открытии офиса партии в городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети).



«Все это надо делать мирно, спокойно, без истерики, ругательств… Сначала мы должны открыть офисы партии, затем принять участие в выборах, затем победить на этих выборах, а затем мы должны выполнить все обещания, которые даем людям», — заявил Гахария.



Сегодня в Поти экс-премьер встретился со своими сторонниками и ознакомил их с приоритетными направлениями программы партии. Гахария заострил внимание на значении развития города Поти.



«Развитие Поти должно быть прямо связано с портом. Как вам известно, сейчас порт расширяется. Для достижения соглашения о расширении потребовалось много усилий. Надеюсь, что этот проект будет доведен до конца, поскольку Поти должен развиваться как морской-транспортный-воздушный логистический центр», — сказал он.



Гахария основал свою партию в начале июня. Согласно опросам, на сегодняшний день по популярности она занимает третье место после правящей «Грузинской мечты» и самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».



За полтора месяца «За Грузию» открыла уже два своих офиса в Самегрело, а в целом по Грузии – четыре. В четверг региональный офис партии открылся в городе Зугдиди, а ранее в Батуми (АР Аджария) и Гори (регион Шида-Картли).



Выборы в органы местной власти Грузии пойдут в октябре этого года. Для правящей партии «Грузинская мечта», которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы. Основным конкурентом «Грузинской мечты» на выборах может выступить именно партия экс-премьера.



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