

Глава МИД Индии посетил Грузию с первым официальным визитом

09.07.2021 20:14





Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Грузию с первым официальным визитом. Согласно решению премьер-министра Индии, он доставил в Грузию мощи святой царицы Кетеван. Информацию этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



В Тбилисском международном аэропорту главу МИД Индии встретил вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани.



В рамках визита Субраманьям Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.



По информации министерства, 10 июля министр иностранных дел Индии примет участие в торжественной церемонии поклонения мощам святой царицы Кетеван в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба.



Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников, святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории, поскольку они являются частью индийского культурного наследия.



Несмотря на это, Грузия и Индия вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.



«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимоподдержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей великомученицы царицы Кетеван», – говорится в заявлении МИД.



В 2017-2018 годах мощи царицы Кетеван на год были переданы Грузии, после чего вновь были возвращены в Индию.



В рамках визита, Джайшанкар примет участие в церемонии открытия в Тбилиси памятника индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Мероприятие посвящено 150-летнию Ганди. Автором памятника является индийский скульптор Гаутам Пали. Памятник грузинской стороне передала в дар Индия.





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