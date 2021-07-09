

В Грузии требуют запретить курение в такси и частных машинах в присутствии детей

09.07.2021 22:41





В Грузии могут запретить курение в салонах машин такси и частных автомобилей в присутствии несовершеннолетних. С соответствующей инициативой выступает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).



«Если вы одни в вашей машине, никто не запретит вам курить… Мы выступаем с инициативой, если в частных машинах сидят дети или подростки, там не должно быть табачного дыма и курение должно быть запрещено», — заявил сегодня директор NCDC Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, NCDC выступал за то, чтобы соответствующие положения были отражены в Законе о контроле табака, принятом в 2017 году, однако инициативу тогда для машин допустили исключение.



«Когда в 2017 году приняли закон, допустили исключение для курения (в машинах — ред.), несмотря на то что мы не соглашались. Сейчас наша инициатива заключается в том, что в такси не должен курить ни водитель, ни сидящие в нем люди потому, что тот дым, который накапливается от табака, отрицательно влияет на здоровье человека и, особенно, на здоровье детей», — заявил Гамкрелидзе.



Рекомендацию о запрете курения в такси и частных машинах в присутствии детей парламент Грузии принял в апреле текущего года. Депутаты решили, что ведение такого положения необходимо после мониторинга соблюдения Закона о контроле табака.



Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.



На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в стране стоила около 1,5 лари.



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